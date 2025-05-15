Создана компьютерная модель симулирующая разрушение льда при ударах

Создана компьютерная модель симулирующая разрушение льда при ударахЭта технология будет использоваться для улучшения полезных ископаемых на Крайнем Севере
Учёные из Томского государственного университета создали программу для моделирования поведения льда под сильными ударами и нагрузками. С её помощью они изучили, как разрушаются конструкции из ледяных блоков и металлических пластин. Оказалось, что способ разрушения зависит от пористости льда и силы удара: лёд с большим количеством воздуха ломается на крупные куски, а плотный лёд распадается на множество мелких осколков.
Это знание особенно важно для борьбы с ледовыми заторами на сибирских реках, где такие пробки могут растягиваться на сотни километров. Разработка поможет лучше планировать работы по разрушению льда без лишнего применения взрывчатых веществ. Обычно свойства льда изучают в лабораториях, но компьютерное моделирование оказалось более доступным и точным, учитывая сложные условия работы ледоколов и природных взрывов.
В экспериментах учёные смоделировали 11 вариантов конструкции, где ледяной блок окружали металлические пластины разного количества. Они обнаружили, что с увеличением числа пластин время пробития образца растёт почти вдвое. При этом сталь ломалась иначе — её пробивало без образования трещин. Руководитель проекта Максим Орлов сказал, что их модель надёжно показывает поведение льда и металла под нагрузками и поможет сделать работы с льдом на реках более безопасными и эффективными. Планируется продолжить исследования с лабораторными и полевыми испытаниями для улучшения модели.