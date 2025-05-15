Создана компьютерная модель симулирующая разрушение льда при ударах

Учёные из Томского государственного университета создали программу для моделирования поведения льда под сильными ударами и нагрузками. С её помощью они изучили, как разрушаются конструкции из ледяных блоков и металлических пластин. Оказалось, что способ разрушения зависит от пористости льда и силы удара: лёд с большим количеством воздуха ломается на крупные куски, а плотный лёд распадается на множество мелких осколков.

Это знание особенно важно для борьбы с ледовыми заторами на сибирских реках, где такие пробки могут растягиваться на сотни километров. Разработка поможет лучше планировать работы по разрушению льда без лишнего применения взрывчатых веществ. Обычно свойства льда изучают в лабораториях, но компьютерное моделирование оказалось более доступным и точным, учитывая сложные условия работы ледоколов и природных взрывов.

В экспериментах учёные смоделировали 11 вариантов конструкции, где ледяной блок окружали металлические пластины разного количества. Они обнаружили, что с увеличением числа пластин время пробития образца растёт почти вдвое. При этом сталь ломалась иначе — её пробивало без образования трещин. Руководитель проекта Максим Орлов сказал, что их модель надёжно показывает поведение льда и металла под нагрузками и поможет сделать работы с льдом на реках более безопасными и эффективными. Планируется продолжить исследования с лабораторными и полевыми испытаниями для улучшения модели.