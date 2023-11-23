Создана компьютерная мышь со встроенным ChatGPT

Это устройство, выполненное в футуристическом стиле, представляет собой гармоничное сочетание док-станции с магнитным креплением и микрофоном, а также сенсорного модуля.

Cheerdots 2 способна записывать человеческую речь, например, во время лекций или деловых встреч, и преобразовывать её в текстовый формат для последующего анализа на компьютере.

Однако самое удивительное в этой мыши – её способность самостоятельно выделять ключевые моменты из произнесенного и делать акцент на наиболее значимых аспектах.

Автономная работа устройства на полной зарядке аккумулятора достигает 20 дней, что делает его идеальным спутником для длительных рабочих сессий. Cheerdots 2 предлагается по цене в $129, но те, кто поддержит проект на Kickstarter, смогут приобрести её по более привлекательной стоимости.