Создана линза, способная обойти фундаментальное ограничение классической оптики

Речь идет о явлении, при котором у ученых на определенном этапе уменьшения “фотонного микрочипа” возникает проблема, при которой потребуется управления фотонами на столь маленьких масштабах, что световую волну придется локализовать в минимальном объеме. В данном случае речь идет о том, чтобы собрать необходимый свет в одно-единственное пятно, размер которого составляет менее 50% длины волны. И именно это и невозможно из-за того самого пресловутого дифракционного предела.

В итоге группа ученых из двух стран разработала специальный фокусирующий элемент, способный превратить свет в особый вид электромагнитных волн, сжатие которых составляет до 60% от длины исходного излучения. Таким образом, ученые получили потенциальную возможность преодолеть дифракционный предел.