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Создана линза, способная обойти фундаментальное ограничение классической оптики

Это может увеличить скорость работы всей будущей электроники на планете
В научном журнале Optics Letters была опубликована статья о том, как российскими и датскими учеными, совместными усилиями, была создана линза, способная обойти фундаментальное ограничение классической оптики — дифракционный предел.

Речь идет о явлении, при котором у ученых на определенном этапе уменьшения “фотонного микрочипа” возникает проблема, при которой потребуется управления фотонами на столь маленьких масштабах, что световую волну придется локализовать в минимальном объеме. В данном случае речь идет о том, чтобы собрать необходимый свет в одно-единственное пятно, размер которого составляет менее 50% длины волны. И именно это и невозможно из-за того самого пресловутого дифракционного предела.

В итоге группа ученых из двух стран разработала специальный фокусирующий элемент, способный превратить свет в особый вид электромагнитных волн, сжатие которых составляет до 60% от длины исходного излучения. Таким образом, ученые получили потенциальную возможность преодолеть дифракционный предел.

Лазерный импульс, падающий на золотую пленку, преобразуется в поверхностные плазмоны-поляритоны — особые электромагнитные колебания, которые распространяются в плоскости металлической пленки и, проходя под квадратной диэлектрической частицей, фокусируются до 60 процентов исходной длины волны. Чем сильнее фокусировка, тем миниатюрнее может быть техника

Дарья Сокол / Пресс-служба МФТИ

Зачем это может быть нужно? Например, если в электронике будут использоваться не электронные микросхемы, а фотонные, то такие девайсы будут работать в разы быстрее, чем их современные аналоги.

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