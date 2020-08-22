Наука и технологии
Сегодня 14:45
Создана маска для глаз, способная определять пульс
Предполагается, что она сможет повлиять на точность игровых аксессуаров
Учеными из Массачусетского университета была создана маска для глаз, способная определять пульс.
Об этом сообщает издание Matter. Исследователи считают, что их разработка сможет анализировать пульс и движение глаз посредством одного носимого устройства. Кроме того, предполагается, что с помощью маски можно будет изучать сон, а также проводить психосоциальные исследования. Функционал маски также поможет сделать игровые аксессуары, в числе которых устройства виртуальной реальности, еще более точными.
Маска упростит научные работы, так как с ее помощью можно разместить компактные чувствительные элементы на лице. Исследователи, в свою очередь, надеются, что данные исследования окажут содействие в работах со сбоями сна, а также такими заболеваниями, как шизофрения и прочие.