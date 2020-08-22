Создана маска для глаз, способная определять пульс

Об этом сообщает издание Matter. Исследователи считают, что их разработка сможет анализировать пульс и движение глаз посредством одного носимого устройства. Кроме того, предполагается, что с помощью маски можно будет изучать сон, а также проводить психосоциальные исследования. Функционал маски также поможет сделать игровые аксессуары, в числе которых устройства виртуальной реальности, еще более точными.

Маска упростит научные работы, так как с ее помощью можно разместить компактные чувствительные элементы на лице. Исследователи, в свою очередь, надеются, что данные исследования окажут содействие в работах со сбоями сна, а также такими заболеваниями, как шизофрения и прочие.