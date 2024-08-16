Создана миниатюрная батарейка для роботов

Эта миниатюрная батарея может питать крошечные двигатели, датчики и другие компоненты, необходимые для работы микророботов. Такие роботы смогут передвигаться самостоятельно, собирать информацию и выполнять различные задачи.

Одним из перспективных применений этой технологии является создание микророботов для доставки лекарств внутри человеческого организма. Также они могут быть использованы для обнаружения утечек газа в трубопроводах и других целей.

По словам ученых, это настоящий прорыв в области робототехники. Они создают основу для разработки автономных микророботов, которые смогут работать без внешнего источника питания.

Исследователи продолжают работу над усовершенствованием батареи и созданием полноценных микророботов. Это открытие может привести к революционным изменениям в медицине, промышленности и других сферах жизни.