Создана не чувствительная к помехам связь для замены Wi-Fi

Обычно связь между устройствами создается при помощи электромагнитного излучения.На данный момент он используется во всех гаджетах, что нас окружают работает во всех гаджетах. Но качество этих волн снижается, если они проходят через разные материалы, например, металлы, либо бетон.



Ученые же создали совершенно новый способ передачи информации, с помощью которого можно обойти эти, и не только, минусы электромагнитной связи.



Они передали цифровую кодированную информацию при помощи нейтронов. Для этого ученые измерили, каким будет излучение быстрых нейтронов при распаде радиоактивного изотопа. Чтобы отследить закономерности, авторы фиксировали информацию с помощью специального детектора и анализировали полученные данные через ПО на обычном ноутбуке.



Далее исследователи зашифровали разные наборы информации, например – слово, букву или цифру. Для этого они перевели информацию в модуляцию нейтронного поля, а результат декодировали на ноутбуке.



Для чистоты эксперимента был проведен тест, в ходе которого число, полученное с помощью генератора случайных чисел, было закодировано так, что ученые не знали его значения. Затем число передали по «нейтронной связи» на ноутбук и декодировали. Все тесты передачи информации оказались на 100% успешными.



Хотя принцип связи сходный, но на данный момент его не планируют применять массово. Пока что обсуждается использование при охране и передаче информации о работе ядерных реакторах, а также судоходных маршрутов, так как она не требует большого количества кабелей и работает даже в местах, где затруднено проникновение электромагнитных волн.