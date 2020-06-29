Создана неблокируемая торрент-сеть

Отличительной особенностью нового проекта является то, что его в теории невозможно точечно заблокировать. Реализовано это достаточно просто (по крайней мере на словах): у сети Tribler отсутствует какая-либо централизация серверов, а значит и отсутствует возможность блокировки проекта - поиск информации происходит без обращения к индексирующим сайтам. В свою очередь это означает, что сеть Tribler будет существовать до тех пор, пока хотя бы один компьютер на планете подключен к ней.