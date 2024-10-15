Создана новая ИИ-модель для генерации видео

Опубликовано 15 октября 2024, 09:001 мин.
Создана новая ИИ-модель для генерации видеоОткрытый доступ и низкие затраты на создание контента
Команда ученых из Пекинского разработала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) под названием Pyramid Flow, способную генерировать виртуальное видео разрешением 768p. Исследователи опубликовали статью о своей модели на сервере arXiv.
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В последние годы многие компании и организации активно работают над созданием моделей для генерации видео с использованием ИИ. Такие модели позволяют создавать видеоконтент для телевидения и кино по значительно более низкой стоимости, чем при съемке реальных сцен.
Модель Pyramid Flow является открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам создавать приложения для нее и использовать их в коммерческих целях без дополнительных затрат. Особенностью данной модели является многоступенчатый процесс генерации видео, при котором сначала создается несколько этапов в низком разрешении, а затем финальный результат.
Команда заявляет, что такая архитектура требует меньших вычислительных мощностей и снижает затраты на видео генерацию.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак