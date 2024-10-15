Создана новая ИИ-модель для генерации видео

В последние годы многие компании и организации активно работают над созданием моделей для генерации видео с использованием ИИ. Такие модели позволяют создавать видеоконтент для телевидения и кино по значительно более низкой стоимости, чем при съемке реальных сцен.

Модель Pyramid Flow является открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам создавать приложения для нее и использовать их в коммерческих целях без дополнительных затрат. Особенностью данной модели является многоступенчатый процесс генерации видео, при котором сначала создается несколько этапов в низком разрешении, а затем финальный результат.

Команда заявляет, что такая архитектура требует меньших вычислительных мощностей и снижает затраты на видео генерацию.