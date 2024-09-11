Создана новая методика прогнозирования гипертонии по голосу

Опубликованное в журнале IEEE Access, это исследование открывает новые перспективы для раннего обнаружения гипертонии и демонстрирует новый подход к использованию голосовых биомаркеров для улучшения здоровья.

В исследовании участвовали 245 человек, которые в течение двух недель записывали свой голос до шести раз в день с помощью специального мобильного приложения, разработанного учеными Klick. Это приложение использовало машинное обучение для анализа сотен голосовых биомаркеров, включая изменения в высоте тона, распределение энергии речи и резкость изменений звука. Точность определения гипертонии составила до 84% для женщин и 77% для мужчин.

Данная методика предлагает более доступный способ диагностики гипертонии, что может привести к раннему вмешательству и профилактике осложнений, таких как сердечные приступы и проблемы с почками