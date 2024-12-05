Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 22:46
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Создана новая система анализа движений по видео

Для медицины и спорта
Ученые из Великобритании представили открытое программное обеспечение для анализа данных захвата движения без использования маркеров. Это новшество предлагает врачам, тренерам и физиотерапевтам способ наблюдения за движениями тела, который не нарушает естественность движений и не требует временных затрат на установку маркеров.
Создана новая система анализа движений по видео

© University of Bath

Традиционно анализ движений включает прикрепление светозащитных маркеров к телу, которые отслеживаются камерами для вычисления их положения в 3D пространстве. Однако этот процесс может быть трудоемким и мешать естественным движениям участников. Новый метод, разработанный командой под руководством доктора Стеффи Кольер, использует компьютерное зрение и методы глубокого обучения для анализа движений, основанный только на 2D видеоизображениях.

Результаты, полученные с помощью новой системы, оказались сопоставимы с традиционными методами захвата движения с маркерами, что показало высокую точность работы без необходимости использовать дополнительное оборудование. Эта система доступна в открытом доступе, что позволяет исследователям адаптировать ее под свои нужды.

В качестве примера использования новой технологии ученые продемонстрировали ее на движениях спортсменов и в медицинской практике для анализа биомеханики и профилактики травм. Система может быть полезна физиотерапевтам, тренерам и врачам для мониторинга спортивной деятельности, восстановления после травм и профилактики.