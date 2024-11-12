Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2024, 19:43
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Создана новая технология для более реалистичных ощущений в VR-играх

Используя воду
Ученые Университета Мэриленда представили новую технологию для игр виртуальной реальности (VR), которая позволяет игрокам почувствовать новые, более реалистичные ощущения. Разработанная система JetUnit использует водяные струи для создания тактильных эффектов, таких как вибрации от взрывов или сопротивление при управлении гоночным автомобилем.
Создана новая технология для более реалистичных ощущений в VR-играх

© UMD Small Artifacts Lab

Особенность этой технологии в том, что она позволяет добиться ощущений без использования механических устройств. В отличие от традиционных технологий, которые создают ощущения через механические устройства с обратной связью, новая система использует водяные струи, управляемые с помощью мембраны из нитрила, не дающей воде попасть на пользователя.

Прототип был представлен на симпозиуме ACM UIST 2024 в Питтсбурге. Тестирование показало, что JetUnit успешно создает широкий спектр ощущений — от легких прикосновений до резких уколов, имитируя реальное взаимодействие с виртуальной средой. Исследователи уверены, что эта система может значительно улучшить восприятие VR-игр, увеличив погружение и вовлеченность.

Кроме того, технология может быть полезна и для людей с ограниченными возможностями, например, для слепых пользователей, предоставляя им тактильные ориентиры для навигации в пространстве.