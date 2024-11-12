Создана новая технология для более реалистичных ощущений в VR-играх

Особенность этой технологии в том, что она позволяет добиться ощущений без использования механических устройств. В отличие от традиционных технологий, которые создают ощущения через механические устройства с обратной связью, новая система использует водяные струи, управляемые с помощью мембраны из нитрила, не дающей воде попасть на пользователя.

Прототип был представлен на симпозиуме ACM UIST 2024 в Питтсбурге. Тестирование показало, что JetUnit успешно создает широкий спектр ощущений — от легких прикосновений до резких уколов, имитируя реальное взаимодействие с виртуальной средой. Исследователи уверены, что эта система может значительно улучшить восприятие VR-игр, увеличив погружение и вовлеченность.

Кроме того, технология может быть полезна и для людей с ограниченными возможностями, например, для слепых пользователей, предоставляя им тактильные ориентиры для навигации в пространстве.