Создана новая технология для быстрой зарядки устройств

Проведено исследование движения частиц

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили новый путь для более быстрой зарядки устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и электромобили. В их работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, они исследовали движение микроскопических заряженных частиц в сложной сети микропор.