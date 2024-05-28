Создана новая технология для быстрой зарядки устройств

Суперконденсаторы, которые используют накопление ионов в своих порах, обладают быстрым временем зарядки и длительным сроком службы по сравнению с обычными батареями. Однако движение ионов в сложной сети пор было мало изучено до этого исследования.

Открытие имеет значение не только для устройств, но и для электросетей, где эффективное хранение энергии важно для обеспечения стабильного энергоснабжения в периоды пикового спроса. Результаты исследования позволят улучшить технологию зарядки устройств, что может стать значимым шагом в развитии будущих энергетических систем.