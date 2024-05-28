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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 22:18
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Создана новая технология для быстрой зарядки устройств

Проведено исследование движения частиц
Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили новый путь для более быстрой зарядки устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и электромобили. В их работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, они исследовали движение микроскопических заряженных частиц в сложной сети микропор.
Создана новая технология для быстрой зарядки устройств

© Ferra.ru

Суперконденсаторы, которые используют накопление ионов в своих порах, обладают быстрым временем зарядки и длительным сроком службы по сравнению с обычными батареями. Однако движение ионов в сложной сети пор было мало изучено до этого исследования.

Открытие имеет значение не только для устройств, но и для электросетей, где эффективное хранение энергии важно для обеспечения стабильного энергоснабжения в периоды пикового спроса. Результаты исследования позволят улучшить технологию зарядки устройств, что может стать значимым шагом в развитии будущих энергетических систем.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#зарядка
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#технологии
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#разработка