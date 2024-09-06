Создана новая технология обнаружения рака с высокой точностью

Ранее использовавшиеся методы генетического анализа обладали недостаточной чувствительностью для точного выявления мутаций на ранних стадиях рака. Новая технология, основанная на плазмонных наноматериалах для усиления оптического сигнала, позволяет анализировать различные мутации гена EGFR с точностью 96%.

Метод включает биочип с трехмерными золотыми наноструктурами, способный одновременно обнаруживать три типа мутаций. Он демонстрирует клиническую чувствительность 93% и специфичность 100%. Эта технология может существенно улучшить раннюю диагностику рака, мониторинг лечения и предложить альтернативу хирургической биопсии.