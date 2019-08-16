Создана одежда для обмана камер видеонаблюдения

Новый тип одежды был представлен модельером Кейт Роуз в рамках конференции по кибербезопасности DefCon в Лас-Вегасе. По ее словам, она вдохновилась статистикой, согласно которой такие системы ошибочно идентифицировали большую часть нарушений. Как утверждает модельер, ее одежда создана для подчеркивания необходимости поменять систему — сделать компьютерно-контролируемое наблюдение “менее агрессивным и сложным”.
Цена на одежду составляет от 25 до 50 долларов. Роуз отдельно сакцентировала внимание на том, что при выборе размера под себя важно учитывать не только то, как одежда смотрится на тебе, но и не забывать о максимальной читабельности текста. ”Для того, чтобы рисунок имел максимальный эффект, ткань должна быть висеть ровно, чтобы текст не был сильно искажен”, — написано в инструкции к одежде.