Создана одежда для обмана камер видеонаблюдения

Цена на одежду составляет от 25 до 50 долларов. Роуз отдельно сакцентировала внимание на том, что при выборе размера под себя важно учитывать не только то, как одежда смотрится на тебе, но и не забывать о максимальной читабельности текста. ”Для того, чтобы рисунок имел максимальный эффект, ткань должна быть висеть ровно, чтобы текст не был сильно искажен”, — написано в инструкции к одежде.