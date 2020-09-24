Создана одноразовая медицинская койка из картона

По словам самого изобретателя — инженера Свена Гилле из Технического университета Дрездена — такая кровать не только легка в сборке и изготовлении, но также крайне экологична и имеет низкую стоимость. Что интересно, изначально планировалось создавать подобные койки из дерева, но в результате многих экспериментов было решено сменить материал с дерева на картон: