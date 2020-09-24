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Создана одноразовая медицинская койка из картона

Пандемия раскрыла таланты многих инженеров с новой стороны
В период различных чрезвычайных ситуаций медицинским работникам, разворачивающим полевые госпиталя, очень часто не хватает кроватей для размещения пациентов. Именно эту проблему призвана решить новая одноразовая койка из картона, разработанная немецким ученым.

По словам самого изобретателя — инженера Свена Гилле из Технического университета Дрездена — такая кровать не только легка в сборке и изготовлении, но также крайне экологична и имеет низкую стоимость. Что интересно, изначально планировалось создавать подобные койки из дерева, но в результате многих экспериментов было решено сменить материал с дерева на картон:

Мы сами поставили себе очень высокую планку, и в течение целого года постоянно дорабатывали конструкцию.

Конечный продукт получился размерами 2 метра в длину и 1 метр в ширину, причем установить конструкцию можно в виде отдельных частей, после чего собрать изделие при помощи нескольких движений рук. Также автор проекта отмечает, что после использования кровать можно отправить во вторичную переработку, использовать в качестве компоста или просто сжечь при минимальных выбросах CO2.