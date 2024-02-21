Создана перерабатываемая лодка Phantom

Отличительной чертой Phantom является ее 100% перерабатываемая конструкция, которую можно переработать до девяти раз, что делает ее более экологичной по сравнению с традиционными лодками.

Лодка создана с использованием технологии ротационного формования (rotomolding), что делает ее невероятно прочной и неуязвимой, при этом она легкая и подходит для использования с электрическими приводами. Vision Marine Technologies утверждает, что Phantom будет служить десятилетиями, а гарантия на всю жизнь подтверждает ее надежность.

Компания также делает акцент на доступности Phantom, отмечая, что ее стоимость производства на 70% ниже по сравнению с эквивалентной серией лодок из стеклопластика. Vision Marine Technologies планирует производить до 300 единиц в год, и лодка уже вызвала интерес, привлекая эксклюзивного дилера — Nautical Ventures Marine Group, который заказал первую партию из 50 лодок для штата Флорида.