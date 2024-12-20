Создана платформа для развития сотрудничества человека и ИИ

CREW предлагает различные игровые сценарии, такие как боулинг, поиск сокровищ и прятки, чтобы изучить различные аспекты сотрудничества. Платформа также позволяет создавать собственные задачи, что дает исследователям большую гибкость в изучении конкретных вопросов.

Одним из ключевых аспектов CREW является возможность сбора подробной информации о взаимодействии между человеком и ИИ. Платформа позволяет отслеживать движения мыши, мозговую активность, частоту сердечных сокращений, а также устную и письменную речь. Это помогает ученым глубже понять, как люди взаимодействуют с ИИ и какие факторы влияют на эффективность сотрудничества.

Ученые также изучают, как когнитивные способности человека влияют на его взаимодействие с ИИ. Они обнаружили, что такие навыки, как пространственное мышление и быстрое принятие решений, играют важную роль в эффективном сотрудничестве.

CREW является открытой платформой, что позволяет исследователям по всему миру использовать ее для своих проектов. Команда разработчиков планирует продолжать развивать платформу, добавляя новые игровые сценарии и улучшая возможности сбора и анализа данных.