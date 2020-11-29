Создана программа, которая "сжимает" научные статьи в 238 раз

Сама система специализируется на больших материалах по информатике. Сейчас в базе данных Semantic Scholar имеется более 10 млн статей по этой теме. Однако специалисты отмечают, что впоследствии материалов станет еще больше за счет добавления других дисциплин. На сегодняшний день Semantic Scholar имеет наивысшую степень сжатия среди имеющихся подобных инструментов.

Известно, что из научной статьи, количество символов которой достигает 5000, программа может отобрать 21 главное слово, передающее весь смысл описанного. Таким образом текст “сжимается” в 238 раз, тогда как ближайшие конкурент системы способен сжимать материалы лишь в 36 раз.