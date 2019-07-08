Создана робо-рука, превращающая инвалидную коляску в ультимативного помощника

“Робо-рука подключается к источнику батареи пользователя, а затем может управляться с помощью любого механизма, который человек с ограниченными возможностями использует для управления своим креслом”, - поведала глава отдел маркетинга и коммуникаций в Kinova Сара Вулвертон в разговоре с Digital Trends. “Это может быть джойстик, механизм для управления с помощью дыхания и множество других вариантов; мы можем подключиться к ним всем. Это позволяет очень легко начать использовать робо-руку, потому что она всего лишь продолжение инвалидного кресла, которое люди с ограниченными возможностями уже используют на постоянной основе”

Канадская Kinova специализируется на разработке устройств, облегчающих быт людей, которые по тем или иным причинам лишились возможности жить полной жизнью. Робо-рука — их последняя на данный момент разработка, которая, судя по отзывам, и вправду сильно изменила жизнь многих людей за счет простоты освоения и огромной пользы от нее в повседневной жизни.