Создана ручка с функцией диктовки для обучения письму неграмотных людей

Опубликовано 06 апреля 2024, 16:30
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Создана ручка с функцией диктовки для обучения письму неграмотных людейУстройство показывает, как слова пишутся правильно
Всемирный фонд грамотности (The World Literacy Foundation) совместно с компанией Media.Monks представили ручку Literacy Pen для помощи в обучении неграмотных людей. Как сообщается, согласно отчёту ЮНЕСКО, в мире насчитывается порядка 773 млн неграмотных людей, что является одним из фундаментальных препятствий для развития общества и экономики.
В связи с этим The World Literacy Foundation разработал концепцию специального электронного устройства со встроенным функционалом распознавания голосового ввода для транскрибации диктовки на цифровой экран. Literacy Pen не похоже на ручку, это устройство с надписью HELLO надевается на любую шариковую ручку или карандаш, после чего пользователю остаётся произносить нужные слова, которые тут же будут выводиться на дисплее, но всегда точно и правильно с точки зрения грамматики.
Таким образом пользователь сможет видеть правильное написание слов, также благодаря устройству реализуются методы повторения и визуального обучения.