Создана ручка с функцией диктовки для обучения письму неграмотных людей

В связи с этим The World Literacy Foundation разработал концепцию специального электронного устройства со встроенным функционалом распознавания голосового ввода для транскрибации диктовки на цифровой экран. Literacy Pen не похоже на ручку, это устройство с надписью HELLO надевается на любую шариковую ручку или карандаш, после чего пользователю остаётся произносить нужные слова, которые тут же будут выводиться на дисплее, но всегда точно и правильно с точки зрения грамматики.

Таким образом пользователь сможет видеть правильное написание слов, также благодаря устройству реализуются методы повторения и визуального обучения.