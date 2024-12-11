Создана самая эффективная ИИ-система для поиска пропавших людей среди существующих

Опубликовано 11 декабря 2024, 08:121 мин.
Создана самая эффективная ИИ-система для поиска пропавших людей среди существующихРадует, когда ИИ используют на благо
Solvit System из Южной Кореи разработала инновационную поисково-спасательную систему iSAR, которая позволяет сократить площадь поиска пропавших на 96%.
iSAR использует ИИ и радиоволновой анализ, что делает её особенно полезной в местах с плохим покрытием мобильной связи, таких как национальные парки или пустыни.
Система, запущенная в апреле 2024 года, уже применяется в пожарно-спасательном управлении провинции Кёнгидо.
Технология Solvit System включает анализ мобильного покрытия и временные модели передвижений, что позволяет за 10 минут определить вероятное местонахождение человека. Это значительно ускоряет поиск, снижает затраты и повышает шансы на спасение в «золотой час».
Компания планирует расширить использование iSAR на международных рынках, включая США, и представить продукт на CES 2025 в Лас-Вегасе.