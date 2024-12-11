Создана самая эффективная ИИ-система для поиска пропавших людей среди существующих

iSAR использует ИИ и радиоволновой анализ, что делает её особенно полезной в местах с плохим покрытием мобильной связи, таких как национальные парки или пустыни.

Система, запущенная в апреле 2024 года, уже применяется в пожарно-спасательном управлении провинции Кёнгидо.

Технология Solvit System включает анализ мобильного покрытия и временные модели передвижений, что позволяет за 10 минут определить вероятное местонахождение человека. Это значительно ускоряет поиск, снижает затраты и повышает шансы на спасение в «золотой час».

Компания планирует расширить использование iSAR на международных рынках, включая США, и представить продукт на CES 2025 в Лас-Вегасе.