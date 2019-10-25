Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Отличительной особенностью данной камеры можно считать ее размеры — больше всего OV6948 по размерам похож на песчинку, в чем можно убедиться по фотографии выше. В миллиметрах ее размеры составляют 0,575 x 0,575 x 0,232 мм, при этом устройство способно создавать цветное изображение с разрешением 40 тыс пикселей при помощи чипа RGB Bayer с подсветкой на задней стороне.

Само собой новинка от OmniVision не рассчитана на использование в смартфонах. Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.