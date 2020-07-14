Создана самая точная методика определения жестов рук искусственным интеллектом

”Наша идея появилась после того, как мы изучили свойства мозга обрабатывать информацию. Оказалось, что в мозге человека активность восприятия зависит не только от конкретной сенсорной информации, но и от комплексной интеграции нескольких сенсоров. Это вдохновило нас на объединение визуальной и соматосенсорной информации (осязание, температура) для реализации системы, которая точно распознает жесты”, - рассказал ведущий автор исследования Сяодун Чен.

В рамках разработки своей новой модели, ученые обеспечили возможность интеграции различных видов сенсорной информации, которая была собрана с различных датчиков. Дополнив получившееся компьютерным зрением, они и создали методику, способную показывать столь высокий результат в распознавании жестов.