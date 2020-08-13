Создана "съедобная" вакцина от сибирской язвы для животных

”Речь идет о том же ослабленном штамме сибирской язвы, который используется для инъекций. В нашем случае бактерии обернуты в гелевую оболочку, которая защищает их от агрессивного воздействия желудочного сока”, - заявил представитель Техасского университета A&M, ветеринар Джейми Феликс.

Стоит отметить, что на данном этапе ученые протестировали новую вакцину на грызунах, но они уже полны оптимизма касательно будущего, которое ожидает их изобретение. Что же до самой сибирской язвы, то напомним, что это название крайне опасного инфекционного заболевания, которое хоть и может поразить человека, чаще всего все же воздействует на диких и домашних животных. В результате заражения они сталкиваются со стремительным развитием тяжелой лихорадки, провоцирующей смерть уже на вторые-третьи сутки после появления первых симптомов.