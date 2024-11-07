Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 14:28
1 мин.

Создана система обнаружения и отслеживания незаконных дронов

Разработка усилит безопасность на мероприятиях и в общественных местах
Южнокорейская команда ученых разработала технологию для обнаружения и отслеживания незаконных летательных аппаратов, которые могут быть использованы для нарушения приватности или других преступлений. Эта технология направлена на повышение общественной безопасности.
Создана система обнаружения и отслеживания незаконных дронов

© Ferra.ru

Разработкой технологии занимался Институт электроники и телекоммуникаций (ETRI), который создал систему обнаружения дронов с использованием радара, связанного с оптико-электронными и инфракрасными датчиками (EO/IR). Технология уже коммерциализирована и передана компании Samjung Solution.

Система сочетает радарную подсистему, способную обнаруживать небольшие дроны на расстоянии до 5 км, и EO/IR подсистему, которая фиксирует цель с помощью камеры и определяет, является ли объект дроном, на расстоянии до 2 км. Этот метод уже показал свою эффективность в ходе тренировок, в частности, в ответной операции против незаконных дронов, проходившей в рамках учений Ulchi 2024.

Создана система обнаружения и отслеживания незаконных дронов

© Electronics and Telecommunications Research Institute

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
,
#технологии
,
#дрон