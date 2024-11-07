Создана система обнаружения и отслеживания незаконных дронов

Разработкой технологии занимался Институт электроники и телекоммуникаций (ETRI), который создал систему обнаружения дронов с использованием радара, связанного с оптико-электронными и инфракрасными датчиками (EO/IR). Технология уже коммерциализирована и передана компании Samjung Solution.

Система сочетает радарную подсистему, способную обнаруживать небольшие дроны на расстоянии до 5 км, и EO/IR подсистему, которая фиксирует цель с помощью камеры и определяет, является ли объект дроном, на расстоянии до 2 км. Этот метод уже показал свою эффективность в ходе тренировок, в частности, в ответной операции против незаконных дронов, проходившей в рамках учений Ulchi 2024.