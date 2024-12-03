Создана система очистки воздуха, вдохновленная человеческим организмом

В закрытых помещениях, таких как офисы или дома, воздух часто загрязняется из-за нехватки кислорода, накопления углекислого газа, мелкой пыли и летучих органических соединений. Однако традиционные системы вентиляции и очистки не всегда эффективны и могут даже способствовать попаданию внешних загрязнителей. Кроме того, регулярная замена фильтров приводит к образованию отходов, что усугубляет проблему загрязнения окружающей среды.

В ответ на эти вызовы группа ученых, возглавляемая профессором Сеун Хваном Ко из Сеульского национального университета, создала уникальную систему очистки воздуха, вдохновленную принципами газообмена в дыхательной и кровеносной системах человека. Новая технология не только удаляет мелкую пыль, но и удаляет углекислый газ и летучие органические соединения, одновременно обеспечивая помещение свежим кислородом.

Ключевым элементом системы стали «микропузырьковые» фильтры, которые, благодаря лазерной технологии, способны генерировать более мелкие и однородные пузырьки, чем традиционные методы. Такая система проста в конструкции и может быть использована в разных масштабах — от небольших устройств для столов и автомобилей до более крупных фильтров для офисов и конференц-залов.

Профессор Ко отметил, что данная технология представляет собой экологически чистую альтернативу существующим системам, не создавая отходов фильтров и эффективно очищая воздух как от твердых частиц, так и от молекулярных загрязнителей.