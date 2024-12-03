Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 11:15
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Создана система очистки воздуха, вдохновленная человеческим организмом

Новая технология очищает воздух без использования фильтров
Ученые разработали инновационную систему очистки воздуха, которая использует «микропузырьковые» фильтры вместо традиционных твердых фильтров. Это решение основано на принципах работы человеческого организма.
Создана система очистки воздуха, вдохновленная человеческим организмом

© Ferra.ru

В закрытых помещениях, таких как офисы или дома, воздух часто загрязняется из-за нехватки кислорода, накопления углекислого газа, мелкой пыли и летучих органических соединений. Однако традиционные системы вентиляции и очистки не всегда эффективны и могут даже способствовать попаданию внешних загрязнителей. Кроме того, регулярная замена фильтров приводит к образованию отходов, что усугубляет проблему загрязнения окружающей среды.

В ответ на эти вызовы группа ученых, возглавляемая профессором Сеун Хваном Ко из Сеульского национального университета, создала уникальную систему очистки воздуха, вдохновленную принципами газообмена в дыхательной и кровеносной системах человека. Новая технология не только удаляет мелкую пыль, но и удаляет углекислый газ и летучие органические соединения, одновременно обеспечивая помещение свежим кислородом.

Ключевым элементом системы стали «микропузырьковые» фильтры, которые, благодаря лазерной технологии, способны генерировать более мелкие и однородные пузырьки, чем традиционные методы. Такая система проста в конструкции и может быть использована в разных масштабах — от небольших устройств для столов и автомобилей до более крупных фильтров для офисов и конференц-залов.

Профессор Ко отметил, что данная технология представляет собой экологически чистую альтернативу существующим системам, не создавая отходов фильтров и эффективно очищая воздух как от твердых частиц, так и от молекулярных загрязнителей.

Создана система очистки воздуха, вдохновленная человеческим организмом

© Advanced Materials

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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