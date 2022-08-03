Создана татуировка, предсказывающая будущие болезни

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Создана татуировка, предсказывающая будущие болезниКиберпанк ближе, чем мы думаем
Группа учёных из Южной Кореи разработала технологию умной татуировки. С её помощью специалисты смогут собирать данные о жизненных показателях и предсказывать болезни.
Сообщается, что в основу электронных чернил для татуировок легла технология жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующих как биоэлектрод. Наносимое на кожу изображение можно будет подключить к ЭКГ или иному биосенсору.
На данный момент татуировка умеет передавать данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях. Вся эта информация может быть по итогу интерпретирована для предсказания заболеваний.
В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в чернила, чтобы мы могли передавать данные между нашим телом и обратно на внешнее устройство.
Стив Парк
Профессор материаловедения и инженерии