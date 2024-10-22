Создана технология автоматизации проектирования роботов

Учёные из ИТМО разработали способ автоматизировать проектирование роботов с помощью алгоритма MCTS (Monte Carlo Tree Search). Этот алгоритм, который когда-то обыграл гроссмейстеров в шахматы, теперь используется для генерации дизайна робототехнических устройств. В результате, создание нового проекта занимает всего пару часов, в то время как ручной процесс может затянуться на неделю. Научные результаты были представлены на конференции IEEE Intelligent Robots and Systems (IROS).

Проектирование робота требует учёта множества факторов, таких как форма, внутреннее строение, кинематика и динамика, а также материалы и сенсоры. Инженеры часто сталкиваются с противоречиями между этими параметрами, что усложняет задачу. В итоге, они тратят много времени на поиск оптимального баланса и перебирают тысячи возможных вариантов. Это делает процесс разработки долгим и зависимым от личного опыта и интуиции проектировщика.

Для упрощения задачи аспиранты ИТМО адаптировали алгоритм MCTS, который перебирает все возможные комбинации и проверяет их эффективность в симуляторе. Инженер задаёт начальные параметры, такие как количество пальцев или шаг перебора, после чего алгоритм создаёт и тестирует модели. Каждая из них получает оценку на основе эффективности. Как отметил один из авторов проекта, аспирант Кирилл Жарков, алгоритм способен обрабатывать тысячи комбинаций и выбирать лучшие решения, что делает его более эффективным, чем традиционные методы. Уже протестированные конструкции захватных устройств, созданные алгоритмом, успешно справились с задачей захвата объектов. Однако разработчики планируют доработать код, чтобы уменьшить разрыв между виртуальными экспериментами и реальными условиями.