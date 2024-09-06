Наука и технологии
Опубликовано 06 сентября 2024, 23:25
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Создана технология беспроводной зарядки для электромобилей в движении

Она избавит от поиска зарядных станций
Группа ученых из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST), возглавляемая профессором Франклином Бьеном, разработала технологию беспроводной зарядки для электромобилей в движении. Работы опубликованы в журнале Applied Energy.
Создана технология беспроводной зарядки для электромобилей в движении

© Ferra.ru

Новое решение включает в себя систему беспроводной зарядки, которая обеспечивает непрерывное питание транспортных средств в движении. Система создает широкое и мощное магнитное поле с помощью сети проводов, что позволяет автомобилям свободно маневрировать без необходимости в дорогостоящих ферромагнитных материалах.

Электрический ток, проходящий через электромагнитный генератор, формирует круговое магнитное поле, обеспечивая эффективную передачу энергии. Также разработаны алгоритмы, увеличивающие эффективность передачи энергии до 90%.

Исследователи провели проверку безопасности, соответствующую стандартам IEEE и ICNIRP. Профессор Бьен отметил, что эта технология решает проблемы длительных зарядок и короткого пробега электромобилей, способствуя более устойчивому использованию природных ресурсов

Создана технология беспроводной зарядки для электромобилей в движении
© Applied Energy