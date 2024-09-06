Создана технология беспроводной зарядки для электромобилей в движении

Новое решение включает в себя систему беспроводной зарядки, которая обеспечивает непрерывное питание транспортных средств в движении. Система создает широкое и мощное магнитное поле с помощью сети проводов, что позволяет автомобилям свободно маневрировать без необходимости в дорогостоящих ферромагнитных материалах.

Электрический ток, проходящий через электромагнитный генератор, формирует круговое магнитное поле, обеспечивая эффективную передачу энергии. Также разработаны алгоритмы, увеличивающие эффективность передачи энергии до 90%.

Исследователи провели проверку безопасности, соответствующую стандартам IEEE и ICNIRP. Профессор Бьен отметил, что эта технология решает проблемы длительных зарядок и короткого пробега электромобилей, способствуя более устойчивому использованию природных ресурсов