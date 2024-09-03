Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 13:30
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Создана технология для очистки воды с использованием алюминиевой фольги

Новый подход к очистке воды с использованием LDH-фольги
Исследования показывают, что традиционные методы очистки воды, такие как кипячение и хлорирование, часто недостаточно эффективны и неудобны. Новая разработка может стать решением: фольга, покрытая слоистым двойным гидроксидом (LDH), эффективна в удалении более 99% бактерий E. coli из воды.
Создана технология для очистки воды с использованием алюминиевой фольги

© Ferra.ru

Фольга LDH, созданная для простоты использования, эффективно захватывает микробы благодаря электростатическому притяжению. Этот метод позволяет удалять патогены без сложных процессов и дорогостоящих материалов.

Данная технология проста в производстве и использовании, что делает её доступной для бедных сельских сообществ. Приблизительная стоимость её производства составляет всего $ 6.93 в год на человека, что делает её идеальным вариантом для Африки, где есть нехватка питьевой воды.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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