Создана технология для очистки воды с использованием алюминиевой фольги

Фольга LDH, созданная для простоты использования, эффективно захватывает микробы благодаря электростатическому притяжению. Этот метод позволяет удалять патогены без сложных процессов и дорогостоящих материалов.

Данная технология проста в производстве и использовании, что делает её доступной для бедных сельских сообществ. Приблизительная стоимость её производства составляет всего $ 6.93 в год на человека, что делает её идеальным вариантом для Африки, где есть нехватка питьевой воды.