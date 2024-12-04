Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 21:25
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Создана технология магнитной 3D-печати для производства двигателей

И повышения их эффективность
В Южной Корее разработали технологию магнитной 3D-печати, которая позволяет создавать высокоэффективные двигатели. Команда ученых разработала комплексное решение, включающее проектирование, материалы, процессы и оборудование для 3D-печати магнитных материалов. Это позволяет создавать моторы с высокой производительностью, достигающей лучших показателей при тех же габаритах.
Создана технология магнитной 3D-печати для производства двигателей

© Ferra.ru

Особенность новой технологии заключается в том, что она использует 3D-принтеры, которые максимально раскрывают магнитные свойства материалов. Это позволяет не только избавиться от ограничений, присущих традиционным методам, но и значительно улучшить характеристики моторов, таких как крутящий момент и выходная мощность. Уже разработан первый мотор класса 500W с плотностью мощности более 2,0 кВт/л, идеально подходящий для робототехники, электромобилей и других решений в области мобильности.

Традиционные двигатели, созданные с использованием стальных листов или порошковой металлургии, сильно зависят от форм и сталкиваются с ограничениями в дизайне. Новая технология 3D-печати решает эти проблемы, снижая затраты на производство и уменьшая количество отходов.

Создана технология магнитной 3D-печати для производства двигателей

© Korea Institute of Machinery and Materials