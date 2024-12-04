Создана технология магнитной 3D-печати для производства двигателей

Особенность новой технологии заключается в том, что она использует 3D-принтеры, которые максимально раскрывают магнитные свойства материалов. Это позволяет не только избавиться от ограничений, присущих традиционным методам, но и значительно улучшить характеристики моторов, таких как крутящий момент и выходная мощность. Уже разработан первый мотор класса 500W с плотностью мощности более 2,0 кВт/л, идеально подходящий для робототехники, электромобилей и других решений в области мобильности.

Традиционные двигатели, созданные с использованием стальных листов или порошковой металлургии, сильно зависят от форм и сталкиваются с ограничениями в дизайне. Новая технология 3D-печати решает эти проблемы, снижая затраты на производство и уменьшая количество отходов.