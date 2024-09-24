Создана технология мониторинга износа инструмента с помощью смартфонов

Исследовательская группа, возглавляемая профессором Чунг Вук Паком из Университета UNIST, создала метод предсказания износа инструментов в реальном времени. Новый подход способствует оптимизации производственной эффективности за счет быстрого реагирования на необходимость замены режущих инструментов.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Manufacturing Systems. Ученые представили модель глубокого обучения, которая использует методы фильтрации для снижения шума в данных и учета неопределенностей при обработке. Это значительно повышает точность прогнозирования износа инструментов.

Особенно актуально это решение для обработки титановый сплавов, которые быстро изнашивают инструменты. Использование смартфонов для мониторинга снижает затраты на оборудование, делая технологии более доступными для производства.