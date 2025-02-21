Создана тестовая среда для оценки работы ИИ

Компьютерные ассистенты- это программы, выполняющие задачи без постоянного вмешательства человека. Примеры таких ассистентов — голосовой помощник Siri, который может отправлять сообщения и организовывать встречи. Однако современные ИИ-ассистенты сталкиваются с трудностями при выполнении сложных задач, требующих взаимодействия с разными приложениями. Например, составление отчета о расходах может быть затруднено из-за необходимости искать данные в письмах, выписках и таблицах.

Computer Agent Arena стала первой платформой, позволяющей тестировать ИИ-ассистентов в условиях реального компьютерного окружения. Это развитие предыдущего проекта OSWorld — первой масштабируемой среды для работы мультимодальных асистенов.

По словам одного из разработчиков, профессора Университета Ватерлоо Виктора Чжуна, новая среда позволяет сравнивать различные модели ИИ на основе языковых и визуальных технологий. Пользователь выбирает операционную систему, приложения (например, Google Chrome или Excel), затем задает задачу ИИ-ассистенту, после чего система в режиме реального времени сравнивает выполнение задания двумя разными моделями.