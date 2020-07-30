Создана ткань для одежды, способная заменить кондиционер

Так, в основу нового материала лег процесса электроспиннинга полиуретана и теплопроводящего наполнителя в нановолокнистые мембраны. Сами мембраны, за счет величины пор, позволяют поту испаряться с кожи, при этом воздух продолжает циркулировать. В свою очередь нанолисты нитрида бора образуют сеть, проводящую тепло изнутри наружу. Таким образом, при правильной проектировке одежды, новый материал позволит заменить огромные кондиционеры, так как с его помощью человеческое тело прекрасно справится с охлаждением без использования бытовой электроники.

Стоит отметить, что авторы исследования также заявляют, что их разработка может быть использована не только в области персонального охлаждения, но и в опреснении морской воды и управлении температурой электроприборов.