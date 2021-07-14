Создана ткань на 100% защищающая от укусов комаров

Речь идёт о ткани, которая разрабатывалась специалистами Университета штата Северная Каролина при помощи вычислительной модели для проектирования материалов.

Изучив размеры головы, усиков и рта комара, эксперты с её помощью создали специальный текстильный материал, который оказался способен защитить от укусов благодаря своей плотности, пишет MDPI.

Проведя несколько этапов тестирования, специалисты сумели сократить до нуля количество успешных укусов комаров через ткань. При этом среди первых попыток были и провальные. Это было связано с растяжением ткани, заявили учёные.