Создана ткань, поглощающая шум

В первом способе, похожем на работу шумоподавляющих наушников, ткань создает звуковые волны, которые гасят нежелательный шум. Во втором ткань удерживается неподвижно, подавляя вибрации, необходимые для передачи звука.

Для создания ткани ученые использовали доступные материалы, такие как шелк, лен и муслин. Это позволит применять разработку в реальных условиях, например, для разделения рабочих зон в офисах или создания тонких звукоизолирующих стен.

Авторы исследования видят большой потенциал у своей разработки. Они планируют усовершенствовать ткань, чтобы она могла блокировать шум разной частоты.