Создана точная система геопозиционирования, определяющая местоположение без GPS

По его словам, локальные системы позиционирования пригодятся в местах, где спутниковая навигация работает плохо. Это может быть горная местность, помещения, густонаселённые города с высокими зданиями и т.п.

Вместо спутниковых систем подобные технологии позиционирования рассчитаны на работу с волнами Wi-Fi, Bluetooth, UWB, миллиметровыми волнами 5G и даже магнитным полем Земли. Радиус действия финской разработки на данный момент составляет до 200 метров, но специалисты в скором времени расширят действие до 1 км.

«Локальные сети позиционирования будут особенно полезны там, где GPS работает недостаточно хорошо, например из-за высоких зданий и, естественно, в помещениях», — заявил Леппянен на презентации системы.