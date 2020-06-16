Наука и технологии
Сегодня 19:00
Создана "умная" не боящаяся огня майка, способная делать ЭКГ
В первую очередь, новинка рассчитана на участников автогонок
Как стало известно, совместными усилиями производителя гоночной экипировки OMP Racing и выпускающей электронику компании Marelli была создана "умная" не боящаяся огня майка, способная делать ЭКГ. Называется новинка VISM (Vital Signs Monitor).
По своей сути, данная одежда представляет из себя стандартный верх комплекта огнеупорного нижнего белья для автогонщиков, но при этом в него было решено интегрировать электронные компоненты Sensitex. С их помощью появляется возможность непосредственно в реальном времени снимать электрокардиограмму, а также контролировать движения грудной клетки, тем самым отслеживая частоту дыхания.
Сами разработчики новинки рассказали, что те данные о состоянии здоровья человека, которые собираются “умной” одеждой, можно собирать либо на встроенный в автомобиль носитель через Bluetooth, либо в режиме онлайн передавать непосредственно команде гонщика, а также медицинским службам в случае аварии.