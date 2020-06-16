Создана "умная" не боящаяся огня майка, способная делать ЭКГ

По своей сути, данная одежда представляет из себя стандартный верх комплекта огнеупорного нижнего белья для автогонщиков, но при этом в него было решено интегрировать электронные компоненты Sensitex. С их помощью появляется возможность непосредственно в реальном времени снимать электрокардиограмму, а также контролировать движения грудной клетки, тем самым отслеживая частоту дыхания.