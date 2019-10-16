Создана "умная" разделочная доска со встроенными весами и лампой для дезинфекции

Так, согласно описанию продукта на страничке сбора, из доски можно вынуть дополнительный отсек, в который скидываются нарезанные продукты. При этом на небольшой площади в боковой части доски встроены весы и дисплей с таймером, благодаря чему прямо на доске можно взвесить продукты, а также засечь время, чтобы не дать готовящейся еде подгореть.