Наука и технологии
Сегодня 10:01
Создана "умная" разделочная доска со встроенными весами и лампой для дезинфекции
И все благодаря общему сбору денег
На краудфандинговой площадке Kickstarter состоялось успешное финансирование нового проекта — на этот раз пользователи проголосовали “рублем” за “умную” разделочную доску ChopBox.
Так, согласно описанию продукта на страничке сбора, из доски можно вынуть дополнительный отсек, в который скидываются нарезанные продукты. При этом на небольшой площади в боковой части доски встроены весы и дисплей с таймером, благодаря чему прямо на доске можно взвесить продукты, а также засечь время, чтобы не дать готовящейся еде подгореть.
Помимо этого в “умной” доске ChopBox есть встроенные точилки для ножей и ультрафиолетовая лампа для дезинфекции посуды и продуктов. А для того, чтобы вся электроника без проблем могла функционировать, в устройстве установлен аккумулятор на 3 000 мАч, которого, по словам разработчика, должно хватить примерно на месяц активного использования.
Официальная цена ChopBox составляет 199 долларов.
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