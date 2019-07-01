Создана «умная» таблетка с выделением лекарств по расписанию

Исследователи Технического университета Мюнхена отчитались о найденном способе свести приём многочисленных таблеток к минимуму. Статья опубликована в Journal of Controlled Release.

Их решение предусматривает создание «умной» пилюли, которая сможет выделять различные лекарственные вещества по расписанию. Прототип представляет синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель. Он последовательно испускал наночастицы серебра, оксида железа и золота.

Пока частицы связаны в гидрогеле молекулами ДНК, частицы не могут проникнуть наружу, но после обработки солевым раствором, ДНК начинает распадаться и частицы постепенно «вырываются» на свободу — сначала серебро, потом железо и под конец — золото. Солевой раствор имитирует нанесение на кожу.

Как полагают учёные, таким образом можно связать разные комбинации лекарств. Например, в одной таблетке разместить последовательные дозы обезболивающего, противовоспалительного и противоотечного препаратов.