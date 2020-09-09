Создана защитная маска, выражающая эмоции на основе речи носителя
Называется интересное устройство JabberMask, а его отличительной особенностью стала возможность выражать различные эмоции, основываясь на произносимых носителем слов. Так, на основе речи владельца, маска способна изменять конфигурацию своих световых сигналов, изображая тем самым различные смайлы.
По большей части, идея создания защитной маски со светодиодами не нова. Главной “фишкой”, выделяющей новинку на фоне аналогов, стала ее способность реагировать на речь носителя в реальном времени. Выглядит это по-настоящему необычно, можно даже сказать, что футуристично.
Стоит отметить, что JabberMask способна не только удивить своим внешним видом, но и вполне себе защитить, так как помимо всего прочего она также является и обыкновенной защитной маской из хлопка.