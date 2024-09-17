Создание российского аналога Starlink оценили в 445 млрд рублей

Проект по созданию российской спутниковой системы, аналогичной Starlink, может обойтись в 445 млрд рублей, из которых 329 млрд планируют привлечь из частных источников, а 116 млрд — выделить из бюджета. Эти средства пойдут на запуск 383 спутников для обеспечения связи на территории России, особенно в труднодоступных районах. Разработкой занимается компания «Бюро 1440», ранее связанная с бизнес-структурами Алишера Усманова.

Предполагается, что проект будет реализован в рамках федерального плана «Инфраструктура доступа к сети интернет», который станет частью национальной программы «Экономика данных». Эксперты отмечают, что развитие спутниковой связи поможет улучшить интернет-покрытие на железных дорогах и в отдалённых уголках страны, что особенно важно для арктических территорий. Также проект может оказаться полезным для авиации, как заявил ранее министр связи Максут Шадаев, отметив, что к 2028 году все россияне смогут пользоваться интернетом на борту самолётов.

Вместе с тем, специалисты подчёркивают, что подобные системы, как OneWeb и Starlink, популярны во всём мире, и для России этот проект имеет стратегическое значение. Однако партнёр ComNews Research Леонид Коник предупреждает, что без возможности устанавливать наземные станции по всему миру, российской системе придётся полагаться на межспутниковые соединения, что повысит стоимость проекта.