Создание Российской орбитальной станции потребует запуска 34 ракет-носителей

До конца 2033 года в России запланировано 15 запусков ракет «Ангара» и 19 запусков «Союз» для создания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый запуск намечен на 2027 год, после чего в 2028 году планируется вывести в космос узловой и шлюзовой модули одним пуском. Генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что в этот же период будут осуществлены три пуска беспилотного корабля ПТК.

Развёртывание РОС начнётся с научно-энергетического модуля в 2027 году. В течение первого этапа, который завершится в 2030 году, на орбиту будут выведены узловой и шлюзовой модули, а затем базовый модуль для управления станцией. Во втором этапе, запланированном на 2031–2033 годы, к станции добавят ещё два модуля.

На строительство РОС уже подписаны контракты на 97 миллиардов рублей, а общий бюджет проекта составит 608,9 миллиарда рублей. Из этой суммы 150 миллиардов планируется потратить в период с 2024 по 2026 годы. Тем временем Центр подготовки космонавтов уже определил кандидатов для первой миссии на новую станцию, хотя имена пока не раскрываются. Кожевников добавил, что космонавты будут отправляться на РОС на новом пилотируемом транспортном корабле, который сейчас проходит испытания. Российская орбитальная станция должна стать заменой МКС, срок службы которой скоро истечёт.