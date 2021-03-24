Созданную человекоподобным роботом картину продадут на аукционе

Свои работы София создавала при поддержке итальянского цифрового художника Андреа Боначето. Так, робот в своих картинах сочетал элементы произведений Боначето, а также других картин и собственных рисунков на различных поверхностях.

”В моем искусстве мы используем трансформеры и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества. Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было. Так что я думаю, что машины могут творить”, - поделилась мнением человекоподобный робот София.

Конечную работу назвали Sophia Instantiation. Она представляет из себя файл MP4 продолжительностью 12 секунд, в которой можно рассмотреть эволюцию портрета Боначето, а также реальное изображение, нарисованное роботом на распечатке ее автопортрета.