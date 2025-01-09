Создано кольцо IRIS для управления устройствами умного дома

IRIS оснащено небольшой камерой и встроенной кнопкой, с помощью которой пользователь может выбрать нужное устройство, на которое кольцо наводит камеру. Изображение передается на телефон, а с его помощью можно управлять устройствами. Для регулировки, например, громкости на колонке, достаточно вращать руку.

Кроме того, кольцо работает на заряде от 16 до 24 часов, что делает его удобным в использовании в течение дня. Исследователи отмечают, что голосовые команды часто оказываются неудобными и занимают больше времени, чем хотелось бы. По словам одного из авторов разработки, докторанта Марачи Кима, они стремились создать устройство, которое будет таким же простым и интуитивно понятным, как нажатие на иконку на рабочем столе компьютера.

Главной задачей ученых было интегрировать камеру в компактное и беспроводное кольцо. Также важно, чтобы устройство реагировало на команды быстро, иначе пользователи могут посчитать его неработающим. Для этого кольцо передает сжатое изображение, что позволяет ускорить процесс взаимодействия с устройствами.

В исследовании с участием 23 человек, половина из которых предпочла бы использовать IRIS вместо голосовой системы, как, например, Siri, кольцо показало более быструю реакцию, в среднем на 2 секунды быстрее.