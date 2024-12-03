Создано космическое устройство для исследования спутника Марса

Фобос привлекает внимание ученых как потенциальная база для освоения Марса и источник информации о прошлом Солнечной системы. Однако многие попытки исследовать спутник, такие как советские «Фобос-1» и «Фобос-2», закончились неудачей. Perseus предлагает недорогой и эффективный подход к изучению этого объекта.

Миссия основана на использовании стандартных компонентов CubeSat и весит всего 54 кг. Разработчики предлагают два варианта: орбитальный или пролётный. В первом случае Perseus будет проходить рядом с Фобосом каждый день, что даст возможность детально изучить поверхность. Во втором варианте аппарат выполнит короткий пролет мимо спутника, захватив изображения с высоким разрешением, но потеряет возможность дальнейших наблюдений.

Если миссия получит финансирование, Perseus сможет снимать видимые изображения поверхности с разрешением до 5 м на пиксель и тепловые карты с разрешением 25 м на пиксель. Это в шесть раз точнее, чем данные, собранные Mars Reconnaissance Orbiter. Ожидается, что эти данные помогут изучить характерные «борозды» на поверхности Фобоса и определить перспективные места для посадки.