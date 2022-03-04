Создано крошечное ДНК-устройство для борьбы с раком

Специалисты отметили, что современные ДНК-наноустройства делают процесс лечения рака куда более технологичным. Например, они доставляют лекарства точечно, позволяя не думать о способах лечения рака и не убивая клетку, в которую доставляется терапевтическое средство.

При этом разработанное крошечное ДНК-наноустройство занимается тем, что доставляет ингибитор цистеиновой протеазы. Результаты экспериментов на мышах показали, что девайс нацелен на лизосомы внутри особых клеток, известных как ассоциированные с опухолью макрофаги или ТАМ.

Именно там они и не позволяли ферментам разрушать антигены, снова делая их «видимыми» для патрулирующих иммунных клеток.