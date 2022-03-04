Создано крошечное ДНК-устройство для борьбы с раком

Наука и технологии
Вчера в 23:43
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Создано крошечное ДНК-устройство для борьбы с ракомВот она — медицина будущего
Как стало известно, группа учёных из Чикагского университета представила свою новую разработку — крошечное устройство, способное обнаруживать опухолевые клетки. Более того, оно также может делать их заметными для иммунных клеток.
Специалисты отметили, что современные ДНК-наноустройства делают процесс лечения рака куда более технологичным. Например, они доставляют лекарства точечно, позволяя не думать о способах лечения рака и не убивая клетку, в которую доставляется терапевтическое средство.
При этом разработанное крошечное ДНК-наноустройство занимается тем, что доставляет ингибитор цистеиновой протеазы. Результаты экспериментов на мышах показали, что девайс нацелен на лизосомы внутри особых клеток, известных как ассоциированные с опухолью макрофаги или ТАМ.
Именно там они и не позволяли ферментам разрушать антигены, снова делая их «видимыми» для патрулирующих иммунных клеток.
Источник: Nature Nanotechnology