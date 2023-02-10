Создано лекарство для защиты от аллергии на арахис

Команде удалось создать препарат, предотвращающий возникновение аллергии на данный продукт. А это заболевание, к слову, коснулось около 1% населения Земли. При этом оно может иметь крайне тяжёлые и даже смертельные последствия.

На сегодняшний день все те, кто имеет аллергию на арахис, вынуждены избегать данного продукта в своём рационе. Новый же препарат, названный ингибитором cHBI, действует путём подавления действия иммунных клеток в организме, что позволяет аллергену оставаться незамеченным.

В рамках проведённых испытаний, учёные установили, что препарат эффективен при однократном приёме и обеспечивает защиту в течение более двух недель.

Более того — лекарство способно остановить развитие аллергии, если его принять вскоре после появления симптомов.