Создано лекарство для защиты от аллергии на арахис

Создано лекарство для защиты от аллергии на арахисВпервые в истории медицины
Исследователи из Университета Нотр-Дам и Медицинской школы Университета Индианы совершили большой прорыв в лечении аллергии на арахис.
Фото: The Peanut Institute
Команде удалось создать препарат, предотвращающий возникновение аллергии на данный продукт. А это заболевание, к слову, коснулось около 1% населения Земли. При этом оно может иметь крайне тяжёлые и даже смертельные последствия.
На сегодняшний день все те, кто имеет аллергию на арахис, вынуждены избегать данного продукта в своём рационе. Новый же препарат, названный ингибитором cHBI, действует путём подавления действия иммунных клеток в организме, что позволяет аллергену оставаться незамеченным.
В рамках проведённых испытаний, учёные установили, что препарат эффективен при однократном приёме и обеспечивает защиту в течение более двух недель.
Более того — лекарство способно остановить развитие аллергии, если его принять вскоре после появления симптомов.