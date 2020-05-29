Создано лекарство от кокаиновой зависимости без серьезных побочных эффектов

Стоит понимать, что кокаин крайне коварный наркотик — он хоть и вызывает лишь психологическую зависимость, практически не имеющую физических проявлений, на деле именно он и приводит к истощению организма человека и его смерти.

Ученые десятки лет пытаются найти универсальное средство для лечения кокаиновой зависимости, но каждый раз сталкиваются с одной и той же проблемой — ни один препарат не получает одобрения надзорных органов, так как все они имеют серьезные побочные эффекты. Но, судя по всему, ученым все же удалось решить и этот недостаток.

Так, исследователи сумели обнаружить молекулу SBI-553, которая вызывает выработку нейронами белка бета-аррестин-2 — именно его молекулы понижают чувствительность нейронов к дофамину, а также прочим сигнальным молекулам, вызывающим кокаиновую зависимость. При этом свежеоткрытая молекула никак не затрагивает работу рецепторов NTSR1, блокировка которых ведет к потере памяти и появлению опасных для жизни проблем с давлением и терморегуляцией — тем самым серьезных побочным эффектам, из-за которых многие лекарства от кокаина были “забракованы”.

Если дальнейшие испытания (в том числе на людях) пройдут успешно, то вполне вероятно, что человечество решит еще одну большую проблему.