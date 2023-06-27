Создано лекарство от рака из яблок и оливок

Российские и китайские учёные разработали новые методы борьбы с раком, используя кислоту, полученную из экстрактов яблок и оливок. Эти новые лекарства способны эффективно уничтожать раковые клетки, минимизируя вред для здоровых тканей. Исследование, описывающее этот подход, было опубликовано в журнале Membranes.

Учёные создали прототипы препаратов, которые объединяют тритерпеновые кислоты, содержащиеся в яблоках, оливках и чесноке, с химическим «транспортёром». Это позволяет эффективно доставлять эти соединения внутрь поражённых клеток, блокируя работу митохондрий — основных «энергостанций» клеток.

Группа российских и китайских исследователей под руководством Дарьи Недопёкин разработала препараты на основе тритерпеновых кислот, биологически активных соединений растительного происхождения. Они имеют способность блокировать митохондрии, которые активны в опухолевых клетках. Подавление работы этих «энергостанций» приводит к остановке деления раковых клеток.

Однако тритерпеновые кислоты слабо проникают через клеточные мембраны и оболочки митохондрий, что ограничивает их эффективность. В ходе исследования было обнаружено, что проблему можно решить, соединив молекулы тритерпеновых кислот с липофильным катионом F16. Это специальная молекула с положительным зарядом, которая может проникать через отрицательно заряженные мембраны.

Учёные разработали несколько прототипов препаратов, объединяющих тритерпеновые кислоты и катион F16. Исследование показало, что добавление катиона повысило концентрацию кислот внутри митохондрий в 154 раза по сравнению с чистыми кислотами. Эти вещества были протестированы на нескольких линиях опухолевых клеток и показали эффективное уничтожение раковых клеток при минимальном повреждении окружающих тканей. В дальнейшем будут проведены эксперименты на модельных животных, перед тем, как начать испытания на людях.